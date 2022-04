Les cadres en vacances, Jalen Green et Kevin Porter Jr. s’amusent

Depuis qu’ils ont gagné deux matches de suite à Portland, les Rockets ont décidé de finir la saison en roue libre. Christian Wood, Eric Gordon et Dennis Schröder ne jouent plus et la chance est pleinement donnée aux jeunes, comme Usman Garuba, Alperen Sengun ou encore Josh Christopher.

De plus, la balle est désormais dans les mains de Jalen Green et Kevin Porter Jr. La preuve : les deux joueurs pèsent 59 points de moyenne sur les deux dernières rencontres, soit 50% des points de Houston !

Le rookie s’est donné à lui-même le feu vert pour shooter, avec 24 et 25 tentatives contre San Antonio et Sacramento. Ses deux records de saison en la matière.

« C’est une décision que j’ai prise car je sais que beaucoup de mes coéquipiers ne sont pas là », se justifie Jalen Green, 31 points de moyenne sur ces deux rencontres, pour le Houston Chronicle. « On a besoin de marquer et tout le monde a élevé son niveau pour ça. »

L’arrière de Houston a même tourné à 41% de réussite à 3-pts, avec un 12/29 derrière l’arc. Kevin Porter Jr. semble séduit par les performances de son coéquipier.

« C’est génial. Il est tellement talentueux, si jeune. Je suis jeune aussi, mais lui c’est un bébé. Mon petit frère. C’est génial de le voir réussir, car ce n’est pas facile de faire ça dans la ligue. Chaque match, il s’améliore et je veux qu’il continue de grandir. C’est difficile de croire que c’est un rookie, il est tellement bon. »

Important pour eux de briller ensemble

L’ancien joueur de Cleveland profite, lui aussi, des conditions favorables de cette fin de saison pour gonfler ses chiffres. Il a fait un triple-double contre les Kings, et tourne à 28 points, 10.5 rebonds et 9.5 passes de moyenne depuis deux matches.

« Ils ont chacun pris des bons tirs et mettent beaucoup de points », constate Stephen Silas. « La plupart des 3-pts qu’ils prennent sont bons. Ils créent aussi pour leurs coéquipiers. Face aux Kings, comme ces derniers changeaient en défense, ils ont fait tourner. Ensuite, il y avait plus de catch-and-shoot. Un certain nombre des tirs de Green sont le résultat du travail de Porter Jr. C’est important pour ces joueurs-là de bien jouer, mais aussi de bien jouer ensemble. »

Ce duo doit être la rampe de lancement de l’attaque de Houston dans les années à venir. Les deux joueurs doivent pour ça gagner en efficacité et en justesse. Ces derniers matches de saison régulière sont parfaits pour leur confiance et leur vécu commun.

« Notre alchimie a toujours été bonne », estime Kevin Porter Jr. « On a simplement besoin d’avoir une chance de jouer. Le coach le dit toujours : jouer dur, des deux côtés du terrain. On veut ça : aller sur le terrain, s’amuser et se nourrir de l’énergie des autres. »