Jalen Green dans les pas d’Allen Iverson !

Trois petits dixièmes. C’est ce qui sépare Cade Cunningham de Jalen Green au classement des meilleurs marqueurs chez les rookies. Il y avait beaucoup plus il y a dix jours mais Jalen Green termine la saison comme une fusée, ou plutôt un Rocket, avec un cinquième match de suite à 30 points et plus. Ce n’est pas si anodin que ça puisque c’est du jamais vu depuis Allen Iverson en 1996.

L’ancien meneur des Sixers avait même réalisé six matches de suite à 30 points et plus, et aucun rookie n’a fait mieux depuis 50 ans ! C’est dire si Jalen Green pourrait réaliser un exploit lors du prochain match, vendredi face aux Raptors. Face à lui, il y aura Scottie Barnes, un candidat sérieux au titre de meilleur rookie de l’année.

« Bien sûr que j’ai ça en tête » répond Jalen Green. « Au final, l’objectif principal est d’essayer de finir la saison du mieux possible. Mais vu ce qu’on m’a dit, il va falloir jouer mon jeu et essaye d’attaquer dans chaque situation. »

Cette nuit, il a fallu qu’il s’arrache pour atteindre la barre des 30 points puisqu’il en était 23 à quatre minutes de la fin, et il y est finalement parvenu avec notamment un alley-oop et un dunk. Un nouveau match plein pour un joueur qui combine vitesse, adresse et qualités athlétiques.

« Jalen est un incroyable athlète et shooteur » estime Steve Nash. « Le basket peut devenir facile pour lui. Il peut toujours trouver un tir avec ses qualités athlétiques. Pour un jeune joueur, il a vraiment une belle mécanique, et de la régularité dans son tir. Je pense vraiment que c’est un prospect excitant et son avenir est brillant. »