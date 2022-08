Du très beau monde pour le Basketball Without Borders Africa en Égypte

Depuis plus de vingt ans, avec le programme Basketball Without Borders (BWB), la NBA organise des camps d’entraînement partout dans le monde. Cet été, la ligue s’installe quelques jours en Égypte, avec un casting prestigieux.

En effet, pour encadrer 64 jeunes joueurs et joueuses, dont certains évoluent dans la NBA Academy Africa, qui viennent de 26 pays africains, entre le 28 et 31 août au Hassan Mostafa Indoor Sports Complex du Caire, plusieurs grands noms seront du déplacement.

Chez les joueurs, on retrouve Malcolm Brogdon et Grant Williams de Boston, Mo Bamba d’Orlando et Udoka Azubuike d’Utah. Sans oublier un ex-joueur africain de renom, Dikembe Mutombo.

Pour les coaches, Steve Kerr sera aussi de la partie, avec à ses côtés Chauncey Billups, Willie Green, Wes Unseld Jr. et Chris Finch.

Ces camps organisés partout dans le monde (65 dans 30 pays visités en 21 ans) ont notamment permis de repérer des talents parfois devenus des stars aujourd’hui. Gorgui Dieng et surtout Joel Embiid et Pascal Siakam sont par exemple passés par les BWB.

As BWB Africa 2022 is about to tip off in Cairo on August 28, NBA players such as Luc Mbah a Moute, Gorgui Dieng, and Joel Embiid reflect on their days as campers. #BWBAfrica #NBAAfrica #TBT pic.twitter.com/5csZVU4jia

— NBA Africa (@NBA_Africa) August 25, 2022