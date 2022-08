Jayson Tatum impressionné par l’accueil de LeBron James à Seattle

Jayson Tatum est revenu sur ce qui devait être un événement de l’intersaison, et qui a malheureusement été gâché par la blessure de Chet Holmgren et l’arrêt des festivités en plein milieu du deuxième quart-temps pour préserver la santé des joueurs, exposée par des problèmes d’humidité rendant le terrain glissant.

L’espace de quelques jours, la CrawsOver Pro AM, ligue d’été créée par Jamal Crawford et qui se déroule à Seattle aura en tout cas été au cœur de l’actualité. Pour le Bleacher Report, le leader des Celtics a ainsi indiqué que c’était lui qui avait sollicité LeBron James et que la participation des deux superstars s’était décidée « à la dernière minute ».

Si le spectacle n’aura pas duré longtemps, Jayson Tatum a été marqué par l’atmosphère unique régnant dans ce genre de rendez-vous.

« L’atmosphère était folle. C’était ma première fois à Seattle. Même en arrivant au gymnase, tous les fans attendaient dehors. C’était tout ce à quoi on pouvait s’attendre ».

Le clou du spectacle

Il faut dire que le public avait été gâté puisqu’en plus de LeBron James et Jayson Tatum, Dejounte Murray, Aaron Gordon, Paolo Banchero (1er choix de la dernière Draft) et Chet Holmgren (2e choix), ainsi qu’Isaiah Thomas étaient présents.

« Au moment de monter les marches et quand les portes se sont ouvertes, c’était incroyable de marcher jusqu’au terrain, de les entendre prononcer notre nom et de voir les enfants devenir fous. Je pense que c’est pour ça qu’on le fait : cette excitation sur le visage des enfants. Il n’y a rien de mieux que ça », a ajouté JT.

Mais de toutes les joueurs NBA présents, c’est LeBron James qui a le plus retourné la foule.

« Je pense que je suis un joueur important. Mais quand LeBron est entré sur le terrain, c’était différent. Pour nous, c’est comme si on le connaissait, puisqu’on le voit souvent. Mais ces gens le voient uniquement à la télé, ils ne l’ont pas vu jouer en vrai depuis toutes des années. Les enfants ont perdu la tête quand il est entré sur le terrain. C’était un moment cool à voir, d’être là et de voir ça ».