Le Thunder très inquiet pour la cheville de Chet Holmgren

Il y a moins d’une semaine, Jayson Tatum et LeBron James créaient l’événement en se rendant à Seattle pour participer à la ligue d’été de Jamal Crawford. Face à eux, il y avait notamment Chet Holmgren, et le rookie du Thunder était rapidement sorti sur blessure, après un drive de LeBron.

The Athletic révèle que la blessure est bien plus sérieuse qu’on ne le pensait puisque le Thunder craint que son rookie vedette ne souffre d’une déchirure d’un ligament au pied. L’ancien intérieur de Gonzaga doit passer des examens complémentaires, et ce n’est qu’après, qu’on connaîtra le traitement et la durée de son indisponibilité.