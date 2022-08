Le casting de « The Sterling Affairs » est bouclé

Le casting de la série en six épisodes « The Sterling Affairs » vient de s’agrandir et d’être bouclé même. Cette série, prochainement diffusée du « FX », retracera la chute de l’ancien propriétaire des Clippers, Donald Sterling, en 2014.

On savait depuis quelques mois que Doc Rivers, coach de Los Angeles à l’époque, serait incarné par Laurence Fishburne, connu surtout pour avoir été Morpheus dans Matrix.

Deadline nous apprend désormais que Cleopatra Coleman, actrice australienne, jouera le rôle de V. Stiviano, la compagne de Sterling. C’est à elle qu’il parlait dans l’enregistrement audio qui va faire naître la polémique.

Sterling, lui, sera joué par Ed O’Neill (Modern Family, Mariés, deux enfants) et sa femme par Jacki Weaver. De plus, on retrouvera le président de la franchise, Andy Roeser, sous les traits de Kelly AuCoin.

Enfin, au niveau des joueurs des Clippers lors de cette saison 2013/2014, Austin Scott sera Blake Griffin, J. Alphonse Nicholson va prendre le rôle de Chris Paul, Sheldon “Shel” Bailey de DeAndre Jordan, Sarunas J. Jackson de Matt Barnes et enfin Charlie McElveen sera le JJ Redick de la série.