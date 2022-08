Giannis Antetokounmpo a toujours mis en avant l’impact que sa famille a pu avoir sur son parcours, comme il l’a fait dans le film « Rise » produit par Disney. La Zoom Freak 4 sera aussi l’occasion de revenir sur ce thème qui lui est cher, à travers cette version « Family ».

La tige multiplie les couleurs entre le gris, également présent sur la semelle intermédiaire, le bleu clair à l’avant de la chaussure, le bleu marine et le vert au niveau du col, sans oublier le rose pour faire ressortir les virgules. Un long imprimé comprenant un ballon de basket recouvre l’arrière de la chaussure. On peut également y lire les inscriptions « Family » et « Young HER ».

Toujours pas d’infos quant à la date de sortie de la Zoom Freak 4.

