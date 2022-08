Herb Jones impatient de jouer avec Zion Williamson

New Orleans va entrer dans une nouvelle dimension la saison prochaine avec le retour de Zion Williamson pour épauler le tandem McCollum-Ingram. Après une saison blanche, le phénomène des Pelicans va revenir se greffer à un groupe étoffé par des joueurs comme Devonte’ Graham, Jonas Valanciunas et aussi Herb Jones, qui a été épatant lors de sa saison rookie.

L’ailier envisage cette première collaboration à venir avec envie. Il imagine déjà un Zion Williamson tranchant pour son retour.

« Je suis super enthousiaste, rien qu’en voyant ce qu’il a fait auparavant. Je sais qu’il est revanchard après avoir dû s’asseoir pendant un an. Toute personne qui aime le basket détesterait rester sur la touche pendant un an. Je sais qu’il est à fond à l’idée de revenir sur le parquet et montrer ce qu’il est capable de faire », a-t-il déclaré depuis les Philippines, où il participe à un camp organisé par la NBA.

Ce « come-back » signe le retour de nouvelles ambitions pour la franchise de Louisiane. De l’ambition, Herb Jones n’en manque pas, et se voit lui aussi en mesure de briller au sein de l’effectif de Willie Green, notamment par sa défense. Avec le titre de défenseur de l’année en ligne de mire ?

« C’est une récompense que je vise à terme mais ce n’est pas nécessairement un de mes objectifs. J’essaie juste de foncer chaque soir et de faire ce que mes coachs ont besoin que je fasse, que ce soit défendre sur le meilleur joueur adverse, les box-outs ou les écrans », a-t-il ajouté.