Tari Eason heureux d’avoir participé à la CrawsOver Pro-Am

Déjà solide en Summer League, Tari Eason a poursuivi son été en allant jouer dans différents tournois. Comme plusieurs joueurs NBA le font chaque année, dont LeBron James qui a animé la Drew League de Los Angeles et la CrawsOver Pro-Am de Seattle cet été.

C’était une volonté du 17e choix de la Draft, pour affuter son jeu avant ses grands débuts en NBA. Même si, comme on le sait, le match à Seattle n’a pas duré longtemps…

« C’est une excellente situation pour bosser son jeu », confie le rookie à The Athletic. « Pendant l’intersaison, beaucoup ne bougent pas et restent chez eux. J’ai choisi de travailler mon jeu. Le faire ici, en face de fans, dans cette ville, c’était une chance. »

Le plateau proposé par la ligue de Jamal Crawford était plutôt prestigieux avec plusieurs All-Stars : LeBron James donc, mais aussi Jayson Tatum et Dejounte Murray. Quelques heures avant l’événement, Aaron Gordon est même venu se rajouter à ce beau monde.

Le joueur de Houston a ainsi pu observer l’écart entre les joueurs amateurs et certains des meilleurs joueurs du monde.

« Il y a clairement une différence. Il suffit d’être à l’aise sur le terrain quand on est professionnel, beaucoup de choses vont passer par vous. Quand on est amateur, on essaie toujours de se montrer, d’être vu. Cela reste une bonne étape pour quiconque veut travailler, et pour les fans qui veulent voir des bons matches. »