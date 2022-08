Ben Simmons avance dans sa rééducation

Après sa saison blanche entre Philadelphie et Brooklyn, Ben Simmons avait décidé de se faire opérer du dos, en mai, afin de soigner une hernie discale et être prêt pour la saison à venir.

Trois mois après l’intervention, on apprend via The Athletic que le All-Star est désormais autorisé à s’entraîner en trois-contre-trois. Il devrait ensuite, sauf rechute, pouvoir faire du cinq-contre-cinq d’ici quelques semaines.

L’ancien des Sixers devrait ainsi être opérationnel pour le training camp des Nets, fin septembre. La franchise de Brooklyn commencera sa saison régulière le 19 octobre contre les Pelicans et ce sera le premier match de Simmons depuis le 20 juin 2021.