Tyrese Haliburton vise le All-Star Game

Les Pacers rêvent de faire de Tyrese Haliburton le visage de la franchise, le nouveau Reggie Miller, et pour ça, le meneur de jeu doit devenir le leader incontesté de l’équipe sur les parquets.

Il a déjà affiché de belles promesses lors de sa deuxième partie de saison disputée dans l’Indiana, en 2021/2022. Avec son altruisme naturel puisqu’il tournait à 9.6 passes de moyenne.

« Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, j’ai toujours été comme ça », confie-t-il pour Basketball News. « J’ai commencé à jouer meneur de jeu en primaire, et c’est naturel pour moi. Ça vient, je pense, des joueurs que j’ai observés en grandissant. LeBron James était mon joueur préféré et mon père m’a souvent montré des images de Magic Johnson. J’ai toujours adoré voir mes coéquipiers marquer. »

Il est déjà un des passeurs les plus prolifiques de la ligue et l’ancien de Sacramento doit désormais franchir un palier au scoring. Il travaille pour cela depuis le début de l’été, même s’il a déjà reconnu que c’était parfois difficile d’aller contre sa nature.

« Devenir plus à l’aise dans un rôle de scoreur, c’est mon but principal. Le travail estival a été fait pour ça, pour aller plus à la ligne des lancers-francs, pour trouver des façons de marquer plus. Il y a 30 matches (24 en réalité) l’an dernier où je n’ai pas tiré de lancers-francs… Il faut que je change mentalement. Je dois être plus arrogant avec moi-même. Comme les plus grands le sont. C’est important pour passer un cap. La saison prochaine, je vais être plus agressif, je vais shooter davantage. Devenir plus agressif au scoring, ça m’aidera pour trouver les autres. Au fond, ça aidera tout le monde. »

Marquer plus et garder les mêmes chiffres à la passe, c’est la ligne de statistiques espérée par le meneur pour l’exercice 2022/2023. Celle qui pourrait lui ouvrir les portes du match des étoiles.

« Je veux tourner à 20 points et 10 passes de moyenne, et je veux être All-Star », annonce-t-il. « Ce sont mes deux objectifs personnels, qui sont je pense accessibles. Je crois que je peux le faire. J’en avais la capacité la saison passée, il y a une séquence où j’ai réussi (les deux dernières de décembre), donc c’est possible. Je dois seulement shooter plus, aller davantage aux lancers-francs. Ça va permettre à mon jeu de prendre une nouvelle dimension. »