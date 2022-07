Pour Tyrese Haliburton, c’est dur, dur d’être un scoreur

Lors des 26 matches qu’il a disputés à Indiana, après son transfert de Sacramento, Tyrese Haliburton a évolué au meilleur niveau de sa jeune carrière. En compilant 17.5 points et 9.6 passes de moyenne, il n’avait jamais été aussi prolifique, ni adroit d’ailleurs (50 % de réussite au shoot, 41 % à 3-pts), dans ces domaines depuis son arrivée en NBA.

C’est bien normal puisque les Pacers ont misé sur lui pour devenir la nouvelle star de la franchise, qui est en pleine reconstruction. Pour cela, l’ancien d’Iowa State doit en faire plus que chez les Kings.

Il se prépare cet été, du côté de Los Angeles, pour devenir plus efficace offensivement, et pour accepter ses nouvelles responsabilités puisqu’on va attendre davantage de points de sa part.

« Je ne vais pas mentir : ce n’est pas facile », admet Haliburton pour Uproxx. « Je n’ai jamais été un scoreur dans ma vie. C’est un défi, mais pour lequel je suis prêt. Cela me plaît beaucoup. Ce n’est pas souvent qu’on demande à quelqu’un de shooter plus. »

Domantas Sabonis et Caris LeVert échangés, puis Malcolm Brogdon et T.J. Warren partis cet été, la balle va logiquement passer encore plus de temps dans les mains d’Haliburton. Les assistants coaches des Pacers travaillent ainsi avec lui pour l’habituer à affronter plusieurs défenses, plusieurs schémas.

« Croyez-moi, pendant cette période d’apprentissage, ce n’est pas toujours exceptionnel », assure-t-il. « Pour dire la vérité, parfois, c’est affreux. Il y a des jours où, je quitte la salle, encore la semaine passée, et je me dis que c’est bâclé, que ça n’a pas l’air bien. Mais ça me va, car ça fait partie de la progression globale. Je dois m’ajuster. »

Par conséquent, il faut s’attendre à voir la moyenne de points de l’ancien des Kings grimper pour l’exercice 2022/2023. Mais amoureux des passes aveugles ou lasers, il continuera de faire le spectacle et de servir ses coéquipiers.

« J’ai toujours adoré les ‘oh’ et les ‘ah’ du public, il n’y a rien de mieux pour moi. Gamin, quand on ne dunke pas, il faut trouver une autre solution. Parfois, ce côté spectaculaire est nécessaire, pour tromper les défenseurs. Dans d’autres moments, c’est simplement pour le plaisir, pour faire le show. »