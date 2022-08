Même s’il n’a pas réussi à endiguer les mauvais résultats des Pacers (25 victoires, 57 défaites), après être arrivé en cours de saison, Tyrese Haliburton est néanmoins parvenu à faire naître de l’espoir à Indiana.

En affichant son meilleur niveau, avec 17.5 points et 9.6 passes de moyenne, l’ancien de Sacramento a montré qu’il pouvait devenir une star chez les Pacers. Ainsi que le leader de l’équipe. La franchise espère même un peu plus…

« On va construire l’équipe autour de lui », annonce Chad Buchanan, le GM des Pacers, pour Basketball News. « On espère le voir comme le nouveau Reggie Miller. On avait une peinture murale de Miller dans le centre-ville d’Indianapolis et notre rêve, c’est qu’un jour, Tyrese possède la sienne là-bas. »

Ce n’est pas un mince compliment puisque Miller, c’est 18 saisons à Indiana, 1 389 matches, 25 279 points marqués et une participation aux Finals en 2000. Personne n’a plus joué, marqué, passé et volé de ballons dans l’histoire des Pacers… C’est un monument et sans nul doute le meilleur joueur à avoir porté les couleurs d’Indiana.

Pour Haliburton, suivre cet exemple et avoir lui aussi sa peinture murale à Indianapolis, ce serait un rêve. « Gamin, j’aurais tué pour ça », reconnait le joueur. « Après, ça reste du basket, mais c’est une superbe opportunité pour moi. »

Un gamin du Midwest

Ce qui fait dire à Chad Buchanan que l’arrière peut imiter Miller, c’est sa personnalité, qui semble coller avec celle de l’État dans lequel il se retrouve désormais, après avoir commencé sa carrière en Californie.

« Il est très humble, il pense avant tout à l’équipe, ce qui a toujours été une des caractéristiques des équipes d’Indiana au fil des années », explique le GM. « Il connaît l’histoire de cette franchise et de la ligue, et comme beaucoup de nos fans ici, à Indiana, il connaît ce sport, il sait comment y jouer de la bonne manière. Il incarne véritablement presque toutes ces qualités, donc il est parfaitement adapté à notre culture. »

Et pour cause, Tyrese Haliburton est pour ainsi dire un enfant du pays puisqu’il est né et a grandi à Oshkosh dans le Wisconsin, à moins de 600 kilomètres d’Indianapolis.

« C’est un ajustement naturel. Je suis un gamin du Midwest et ma compagne vient de l’Iowa. On est des gens du Midwest, ce n’est pas loin de chez nous. De plus, si l’adaptation fut aussi naturelle, c’est également grâce à mon style de jeu. Je joue de manière directe et je m’amuse, je pense qu’ils ont aimé ça, cet esprit, cette énergie. Voilà pourquoi ça colle aussi bien. »