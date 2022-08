Collin Sexton dans le viseur des Mavericks ?

Même si on évoque des discussions « sereines » entre les deux camps, Collin Sexton n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec les Cavaliers. Sur la table : une proposition de 40 millions sur trois ans, que son agent a décliné. Protégé par une « qualifying offer » de 7.2 millions de dollars, l’arrière pourrait s’en contenter, et choisir d’être free agent non protégé dans un an. Il aurait alors un an pour casser la baraque, et prouver qu’il mérite un contrat à 100 millions de dollars.

Mais il peut encore partir cet été, et ce serait via un « sign-and-trade ». Selon le Plain Dealer, des discussions ont d’ailleurs eu lieu avec les Mavericks. Même si Spencer Dinwiddie est capable de prendre la suite de Jalen Brunson dans le cinq de départ, Dallas n’a pas remplacé son ancien meneur, et Sexton serait une très bonne pioche pour épauler et soulager Luka Doncic.

Sauf que le quotidien rapporte que les Cavaliers n’étaient pas intéressés par le « package » proposé par Mark Cuban. La piste Jazz, évoquée il y a quelques jours, serait aussi au point mort pour les mêmes raisons.