La NBA continue de diminuer la fatigue dans son calendrier

Depuis plusieurs saisons, la NBA met l’accent sur la diminution des « back-to-back », cet enchaînement de deux matches en deux jours. Et cette saison encore, elle a réussi à les diminuer.

Après analyse du calendrier, dévoilé plus tôt dans la semaine, on peut remarquer que chaque équipe jouera en moyenne 13.3 « back-to-back », contre 13.5 la saison dernière, pour un total de 398 « back-to-back » dans la saison régulière.

La différence n’est pas énorme, mais l’effort est véritablement visible si on compare aux saisons précédentes, avant la pandémie de Covid-19. En 2014/2015, il y en avait 580 au total et 19.3 par franchise ! Puis, petit à petit, la ligue a réussi à faire chuter la moyenne de manière régulière : 17.8 en 2015/2016 ; 16.4 en 2016/2017 ; 14.4 en 2017/2018 ; et enfin 13.3 en 2018/2019.

De plus, pour la seconde saison d’affilée, il n’y aura aucun enchaînement de quatre matches en cinq jours. Et pour les séquences de cinq matches en sept jours, elles sont également en baisse, avec seulement 30 occurrences contre 47 en 2021/2022.

La NBA a aussi énormément travaillé pour réduire les déplacements de ses équipes, notamment en jouant deux fois de suite contre le même adversaire dans la même salle ou en affrontant les deux franchises de Los Angeles (Lakers, Clippers) et New York (Knicks, Nets) à la suite.

Si bien que chaque franchise voyagera 65 983 kilomètres de moyenne lors du prochain exercice, contre 69 201 kilomètres l’an passé. C’est un nouveau record de distance parcourue.

« C’est une diminution de 5 % par rapport à ce qu’on avait avant. On les prend », constate et se réjouit Evan Wasch, qui fait partie de l’équipe de la ligue qui fabrique le calendrier, pour l’AP.