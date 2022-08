Calendrier 2022/23 : la NBA instaure une semaine dédiée aux rivalités

LeBron James a mis dans l’ombre l’évènement annoncé du jour : le calendrier complet de la prochaine saison NBA.

La ligue vient ainsi de dévoiler l’ensemble des rencontres de la prochaine saison régulière, dont on connaissait déjà pas mal d’affiches, suite à de multiples fuites dans la presse américaine.

Boston – Philadelphie puis Golden State – LA Lakers en ouverture

Pour rappel, la saison débutera le 18 octobre, avec des duels Boston – Philadelphie puis Golden State – LA Lakers.

Aucun match ne sera programmé le 8 novembre, pour les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Le 25 décembre, on aura droit à cinq matchs : New York – Philadelphie, Dallas – LA Lakers, Boston – Milwaukee, Golden State – Memphis et enfin Denver – Phoenix.

Rudy Gobert à Utah le 9 décembre

Au niveau des retours, on notera que les Nets de Ben Simmons se rendront à Philadelphie le 22 novembre, alors que James Harden retrouvera de son côté Brooklyn le 11 février. Rudy Gobert sera lui à Utah le 9 décembre avec ses Wolves, quand les Knicks de Jalen Brunson se rendront à Dallas le 27 décembre, et que Dejounte Murray sera de retour à San Antonio le 19 mars avec sa nouvelle équipe d’Atlanta.

La NBA reprend par ailleurs ses voyages, avec deux matchs de saison régulière hors des Etats-Unis/Canada. Le 17 décembre, Spurs et Heat s’affronteront ainsi à Mexico, tandis que Bulls et Pistons joueront à Paris le 19 janvier.

Malgré cela, la ligue explique avoir encore beaucoup travaillé pour réduire les déplacements de ses équipes. Chaque franchise ne voyagera ainsi « plus » que 65 983 kilomètres de moyenne, contre 69 201 kilomètres l’an passé, ce qui constituait déjà un record bas en terme de distance parcourue par les clubs de NBA.

Des rivalités mis en avant en janvier

Par ailleurs, en attendant l’arrivée du tournoi de mi-saison, la ligue annonce avoir également instauré une « semaine de rivalités », avec des duels particulièrement inflammables entre le 24 et le 28 janvier.

Le 24 janvier, Miami recevra ainsi Boston pour un remake de la dernière finale de conférence Est alors qu’il y aura un derby de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers. Le 25 janvier, Joel Embiid et Philadelphie accueilleront Ben Simmons et Brooklyn, quand Memphis sera à Golden State. Le 26 janvier, Chicago rendra visite à Michael Jordan à Charlotte, quand Dallas sera à Phoenix pour un remake de la demi-finale de conférence Ouest. Le 27 janvier, Minnesota accueillera Memphis et Golden State fera face à Toronto pour un remake des Finals 2019. Enfin, le 28 janvier, on aura droit à un duel entre Joel Embiid et Nikola Jokic à Philadelphie, à un derby de « Big Apple » entre Brooklyn et New York, et au « Clasico » de la NBA entre les Celtics et les Lakers.