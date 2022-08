LeBron James prolonge aux Lakers jusqu’en 2025 !

Quarante ans. C’est l’âge qu’aura LeBron James à la fin de son nouveau contrat avec les Lakers. Le quadruple MVP a décidé de s’engager pour deux ans de plus, moyennant un contrat de 97.1 millions de dollars !

Il s’agit d’un contrat de type 1+1, et LeBron James pourra donc tester le marché à la fin de la saison 2023/24, via une clause libératoire. Ce qui signifie du même coup qu’il ne sera pas free agent dans un an, mais aussi qu’il aura la possibilité de dépasser les 532 millions de dollars de revenus en carrière. Du jamais vu !

Un duo LeBron-Bronny en 2024 ?

C’est une bonne nouvelle pour les Lakers au sortir d’une saison catastrophe, et sans doute que ça va rassurer Anthony Davis qui craignait que son ami ne fasse à nouveau ses valises dans un an.

C’est aussi peut-être le signe que LeBron attend l’arrivée de son fils Bronny James avant de prendre sa retraite. En 2024, le fils aîné de LeBron aura 20 ans, et lui et son père pourraient devenir les premiers à jouer ensemble en NBA… On n’en est évidemment pas encore là, mais c’est le rêve fou de LeBron.

« Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai » avait-il déclaré en février. « Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là. »