LeBron James et Jayson Tatum présents à la « Crawsover Pro-Am »

Après un passage remarqué dans la Drew League de Los Angeles, LeBron James continue sa tournée des tournois d’été. Cette fois, et c’est une première pour lui, la superstar des Lakers ira faire un tour à la « Crawsover Pro-Am ».

Cette ligue, lancée par Jamal Crawford et organisée à Seattle, est un des événements estivaux les plus connus depuis quelques années.

Et ce samedi, James ne sera pas le seul All-Star présent sur les parquets puisque Jayson Tatum est aussi attendu, ainsi que Dejounte Murray. On annonce aussi deux rookies, Chet Holmgren et Paolo Banchero. Sans oublier Isaiah Thomas, natif de Seattle.

Ce sera notamment l’occasion pour le premier choix de la dernière Draft et le nouveau joueur d’Atlanta de se retrouver et de s’expliquer balle en mains, quelques jours après leur accrochage sur les réseaux sociaux.

SEATTLE LETS GET IT!! Been over 15+ years since I’ve been back and played ball! Well the wait is almost over!! The 👑 is BACK! @JCrossover 🫡! #ThekidfromAKRON🤴🏾 https://t.co/6NWxlSQg9o

— LeBron James (@KingJames) August 19, 2022