Équipe de France | William Howard a quitté le groupe

Ils ne sont plus que 12. Vincent Collet a procédé à un ajustement dans son effectif avec le départ de William Howard. L’équipe communication des Bleus précise que le joueur de 28 ans a quitté le groupe, sous les applaudissements de ses coéquipiers. Vincent Collet a par ailleurs salué, dans les vestiaires, l’investissement du nouvel ailier de la Joventut Badalona, qui n’avait plus porté le maillot national depuis plus de trois ans.

Le sélectionneur français a donc désormais 12 joueurs à disposition pour reprendre, en début de semaine prochaine, la préparation pour les qualifications à la Coupe du Monde, avec deux matches au programme, puis l’Euro.

Le staff technique tricolore est toutefois encore en attente d’éventuelles bonnes nouvelles concernant deux joueurs blessés en début de stage, Andrew Albicy et Moustapha Fall. « Même s’il n’y a pas d’Équipe de France il y a un club derrière qui les attend. Leur rééducation avance. Mais il n’y a pas de feu vert médical et cela ne dépend pas que de nous », a détaillé le sélectionneur, en référence aux staffs médicaux des clubs où évoluent les deux joueurs.

Ce dernier devra communiquer une liste de 12 joueurs pour la réception de la République Tchèque mardi, la veille de la rencontre. Liste qui pourra ensuite être modifiée jusqu’à vendredi pour la rencontre en Bosnie, samedi prochain. Il restera ensuite quatre jours pour déterminer les 12 joueurs retenus pour le championnat européen.

« On a un peu de temps mais je ne vois pas un joueur arriver la veille. D’autant qu’il faut le tester grandeur nature et que les joueurs concernés par ces changements ne déméritent pas », a précisé Vincent Collet. Terry Tarpey semble ainsi bien parti pour rester jusqu’au bout.

Composition actuelle

Evan Fournier, Rudy Gobert, Guerschon Yabusele, Mam Jaiteh, Timothé Luwawu-Cabarrot, Amath M’Baye, Vincent Poirier, Thomas Heurtel, Théo Maledon, Elie Okobo, Terry Tarpey, Isaia Cordinier