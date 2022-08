Pour LeBron James, un nouveau contrat et une promesse des Lakers…

Quarante ans et six mois. C’est l’âge qu’aura LeBron James en juin 2025 s’il va au bout de son nouveau contrat avec les Lakers. Officialisé jeudi, ce contrat de 97,1 millions de dollars sur deux ans (1+1) lui permet, en théorie, de jouer jusqu’en juin 2025, et au-delà de la folle possibilité de jouer aux côtés de son fils Bronny, il y a bien sûr l’ambition d’aller chercher une 5e bague.

Selon Marc Stein, LeBron a demandé des garanties et les Lakers l’auraient assuré qu’ils étaient prêts à se séparer de leurs deux premiers tours de Draft, en 2027 et 2029, pour renforcer l’équipe. Pour l’instant, les Lakers ont recruté Thomas Bryant, Lonnie Walker IV et Juan Toscano-Anderson, tandis que Russell Westbrook a prolongé son bail d’un an. C’est maigre pour aller chercher le titre même si un Anthony Davis à 100% de ses moyens peut changer beaucoup de choses.

LeBron sait désormais que ses dirigeants possèdent ces deux premiers tours de Draft pour renforcer l’équipe. Pour l’instant, ils ont refusé de les inclure dans un échange avec les Pacers car ils estiment, selon Stein, que Buddy Hield et Myles Turner ne sont pas des recrues suffisantes pour jouer le titre.

Peut-être qu’ils préfèrent les proposer aux Nets pour récupérer Kyrie Irving ? Toujours selon notre confrère, les Lakers ont effectivement fait une offre incluant Westbrook et les deux premiers tours de Draft. Brooklyn n’a pas donné suite…

Pourquoi ? Parce que les Nets veulent récupérer des jeunes talents opérationnels de suite pour convaincre Kevin Durant de rester, et que ni Westbrook, ni des premiers tours de Draft de la fin de la décennie ne seront utiles.

Seule solution pour que Irving retrouve LeBron à Los Angeles ? Monter un deal en triangle mais le coeur du problème reste le même : qui voudra récupérer la dernière année de contrat de Westbrook…