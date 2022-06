Russell Westbrook rempile pour un an chez les Lakers

Ce n’est une surprise pour personne : Russell Westbrook a décidé de ne pas faire jouer la clause libératoire dont il bénéficiait pour tester le marché cet été. Par conséquent, à moins d’un transfert (voire d’un buyout comme John Wall), il restera un joueur des Lakers pour une année supplémentaire.

Alors qu’il va sur ses 34 ans, le MVP 2017 touchera donc un salaire de 47.1 millions de dollars la saison prochaine. Autrement dit le troisième plus élevé de la ligue, derrière Stephen Curry (48.1) et James Harden (47.4), si celui-ci venait lui aussi à accepter sa « player option » avec les Sixers.

Aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, c’est donc un Russell Westbrook revanchard et nouveau qui se présentera sous les ordres de Darvin Ham en 2022/23. Incapable de jouer son jeu au sein de la franchise californienne, le meneur All-Star reste sur l’une de ses pires saisons en carrière, avec « seulement » 18.5 points, 7.4 rebonds et 7.1 passes de moyenne (44% aux tirs, 30% à 3-pts et 67% aux lancers-francs).