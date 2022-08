Norman Powell : « On possède 9, 10 joueurs qui peuvent être titulaires dans d’autres équipes »

Sept matches. C’est le maigre bilan de Norman Powell sous les couleurs des Clippers alors que l’ancien ailier des Raptors se faisait une joie de jouer dans sa ville natale. Malheureusement, une vilaine fracture au pied l’a privé de deux mois de compétition, et il n’est revenu en jeu que pour la toute fin de saison et le « play-in ».

Définitivement remis de ce pépin de santé, Powell a passé du bon temps en Drew League, et désormais il se projette sur la prochaine saison.

« C’était un obstacle un peu difficile à gravir, avec seulement trois matchs de joués, puis revenir pour les playoffs. C’est dur » avoue Powell à 213 Hoops. « Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de montrer ce que je peux apporter… Juste une petite étincelle ici ou là« .

Une situation d’autant plus frustrante que les Clippers étaient privés de Kawhi Leonard puis de Paul George, deux superstars dont il s’estime complémentaire.

« Je trouve que je colle très bien à cette équipe. Mon jeu est basé sur la polyvalence, et peu importe le rôle qu’on me donne » poursuit-il. « Certains soirs, je serai le gars qui va marquer … Mettez-moi là et je serai votre go-to guy, votre joueur « 3 and D », un gars dont vous avez besoin pour attaquer le cercle et créer quelque chose en sorte de dribble. S’ils ont besoin d’un panier en dehors de PG et Kawhi, mon jeu colle vraiment bien. »

Cet été, les Clippers ont misé sur la stabilité avec les prolongations de contrat d’Ivica Zubac et de Nicolas Batum, tout en tentant un coup de poker avec l’arrivée de John Wall. De quoi satisfaire Powell qui apprécie cet effectif riche et polyvalent.

« On possède neuf ou dix joueurs qui peuvent être titulaires dans d’autres équipes et les avoir tous dans une seule équipe est vraiment important, surtout sur la longueur de la saison » conclut-il. « Nous avons prouvé l’année dernière que malgré les blessures et le reste, les gars peuvent s’imposer et avoir un gros temps de jeu. Si tout le monde est en bonne santé, nous avons de bonnes chances de remporter un titre. »