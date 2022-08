De passage à la Drew League, Norman Powell va mieux

Forcément moins médiatique que celle de LeBron James, la présence de Norman Powell à la Drew League de Los Angeles cet été fut pourtant un petit événement à l’échelle du joueur des Clippers.

Déjà parce qu’il n’y avait plus joué depuis 2017, alors qu’il était à Toronto. Ensuite parce qu’elle lui permet de retrouver les parquets après une seconde partie de saison dernière gâchée par une fracture au pied gauche.

« C’est toujours un événement spécial », explique-t-il à The Athletic, en parlant de la Drew League. « C’est quelque chose que nous, les professionnels, on peut faire pour les villes, pour montrer qu’on est sensible à leur amour et à leur soutien. C’était ma première fois en cinq-contre-cinq, dans des conditions réelles, de l’intersaison. »

C’est donc un signe que l’ancien de Portland va mieux physiquement, après avoir seulement joué cinq matches avec les Clippers, en quatre mois…

« Je me sens bien. Je suis encore dans la rééducation, mais je me sens capable d’y aller à fond. J’ai des semelles, pour mon os du pied. Tout va bien, je n’ai aucun problème. J’espère rester comme ça pour me sentir en bonne santé pendant la saison. »

Un exercice 2022/2023 attendu tout particulièrement par le champion 2019, avec les Raptors, qui veut retrouver un peu de stabilité au sein d’une équipe très ambitieuse avec le retour également de Kawhi Leonard.

« Je suis impatient d’avoir une saison complète avec une seule équipe. Ces deux dernières années ont été compliquées puisque j’ai été transféré deux fois et je devais à chaque fois m’adapter. »