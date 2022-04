Sorti de l’infirmerie, Norman Powell est ravi de faire équipe avec Paul George

Paul George s’est enfoncé dans la raquette, attirant on ne sait combien de défenseurs des Suns, avant de ressortir le cuir pour trouver un shooteur dans le coin : Norman Powell. Bingo pour ce dernier qui n’a pas manqué de faire un geste du doigt pour remercier son coéquipier alors que leur équipe s’en allait surfer sur un… 22-0 au score.

L’ancien joueur des Raptors et des Blazers effectuait son retour cette nuit, face aux Suns, après quasiment deux mois d’absence dus à une fracture du pied. Un retour particulièrement réussi puisqu’il a terminé meilleur marqueur de la partie avec ses 24 points (6/10 aux tirs et 9/10 aux lancers-francs), en sortant du banc des Clippers.

L’arrière a été l’auteur d’un gros deuxième quart-temps avec 15 points inscrits sans rater le moindre tir (3/3 de loin). On retiendra surtout qu’il s’agissait de son premier match en association avec Paul George. « C’était encourageant de le voir sur le parquet avec PG et Reggie (Jackson) », qualifie d’ailleurs Tyronn Lue.

« Effrayant » avec le retour de Kawhi Leonard

Ce dernier a fait évoluer le revenant et Paul George avec Robert Covington, un trio capable de faire des dommages des deux côtés du terrain, en raison de leurs qualités de shooteur et de leur capacité à défendre sur plusieurs postes. « Une fois que toute l’équipe sera au complet, ça va être effrayant. Ça va être vraiment effrayant parce qu’on a une telle puissance de frappe à chaque instant », salivait Robert Covington, en pensant aussi à Kawhi Leonard.

En attendant ce dernier, Paul George voit déjà d’un œil son association avec Norman Powell.

« On a juste essayé de jouer les uns sur les autres. Le plus important pour moi était de jouer sans ballon et de laisser Norm se sentir à l’aise. C’est un grand créateur et un grand finisseur loin du ballon », décrit l’arrière, qui apprécie par ailleurs le haut QI collectif des Clippers.

« J’ai encore du mal à réaliser que je joue avec PG », lâche enfin le champion 2019. « C’est un joueur que j’ai admiré en grandissant, on a connu quelques batailles avec lui (ndlr : lorsqu’il était aux Pacers) à Toronto en playoffs. Et au début de ma carrière, il a eu quelques mots d’encouragement, durant mon année rookie, qui m’ont marqué. Pouvoir jouer à ses côtés, et avec Kawhi quand il sera de retour, ça va être sympa. J’ai hâte. »