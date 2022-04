Stats & Highlights | Les Hawks se rapprochent des Cavaliers, les Suns manquent un immense comeback

Cette victoire des Hawks à domicile face aux Wizards permet à Trae Young et compagnie de suivre le rythme des Nets et de se rapprocher des Cavaliers, qui possèdent la septième à l’Est. Ça tombe bien, Brooklyn et Cleveland s’affrontent vendredi soir et les Hawks pourraient en profiter pour gagner une place.

Les Suns, leaders de la ligue, sont loin de ces calculs et pour la seconde soirée d’un « back-to-back », à Los Angeles face aux Clippers, ils avaient décidé de laisser au repos leurs stars. On a vu le résultat pendant trois quart-temps, mais ils n’étaient pas loin de réussir un énorme comeback de plus de 35 points.

Atlanta – Washington : 118-103

Pour leur dernier match à domicile de la saison régulière, les Hawks ont terminé sur une bonne note. Profitant des ballons perdus des Wizards, les joueurs d’Atlanta ont dominé le premier acte.

Puis, après la pause, c’est Trae Young qui accélère, avec 16 points en troisième quart-temps, pour faire la différence. Les Wizards, en back-to-back, sont dépassés, ils peinent à marquer des points en deuxième période et doivent logiquement s’incliner.

Hawks / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Gallinari 39 11/19 4/7 0/0 2 8 10 1 0 1 1 0 +10 26 29 D. Hunter 27 3/13 2/4 2/3 0 4 4 1 3 1 1 1 +7 10 5 C. Capela 25 9/11 0/0 1/2 2 5 7 0 1 4 0 0 +4 19 27 T. Young 37 8/17 3/9 11/12 1 1 2 11 3 0 3 0 +28 30 30 K. Huerter 29 2/9 1/5 0/0 0 3 3 3 2 0 0 0 -6 5 4 O. Okongwu 21 4/5 0/0 0/0 2 4 6 3 3 1 1 0 +15 8 16 K. Knox II 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1 J. Johnson 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 1 G. Dieng 2 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -2 S. Cooper 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 B. Bogdanovic 28 6/13 6/9 0/0 0 2 2 4 1 0 0 0 +21 18 17 D. Wright 26 0/2 0/2 2/2 0 4 4 3 0 4 0 0 +16 2 11 S. Mays 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 Total 43/92 16/39 16/19 7 32 39 26 13 11 6 1 118 Wizards / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Hachimura 32 4/12 0/5 1/2 1 5 6 0 2 0 1 0 -19 9 5 C. Kispert 32 5/11 2/7 0/0 0 3 3 3 1 0 0 0 -10 12 12 K. Porzingis 32 8/16 4/8 6/7 3 15 18 4 3 1 3 2 -3 26 39 T. Satoransky 25 4/5 1/2 0/0 0 1 1 5 1 0 2 0 -1 9 12 K. Caldwell-Pope 26 4/8 1/3 0/0 0 2 2 2 1 0 3 0 -7 9 6 A. Gill 13 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +5 4 4 D. Avdija 34 4/11 1/7 0/0 2 5 7 6 4 0 2 0 -16 9 13 T. Bryant 4 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 +3 2 4 D. Gafford 14 5/6 0/0 2/2 0 1 1 0 2 1 0 1 -16 12 14 I. Smith 23 4/10 1/2 0/0 0 2 2 6 2 2 3 1 -14 9 11 R. Neto 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 2 1 Total 42/86 10/35 9/11 6 38 44 26 17 4 14 4 103

LA Clippers – Phoenix : 113-109

Le record de franchise acquis, les Suns avaient décidé de faire souffler Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton et Jae Crowder. Côté Clippers, Norman Powell faisait son retour et Paul George était en forme. L’ailier inscrit 10 des 14 premiers points de Los Angeles, Norman Powell enchaîne et les deux joueurs passent un 22-0 en deuxième quart-temps, où les Suns n’inscrivent que neuf petits points…

Il y a plus 35 points d’écart en début de seconde période et on se dit que le match est plié. Mais les remplaçants de Phoenix vont réussir un énorme effort en dernier acte, en inscrivant 48 points. Sur un panier primé de Cameron Payne, les finalistes 2021 sont même à quatre points. Mais il ne reste que quelques secondes et Amir Coffey ne tremble pas aux lancers-francs pour finalement réussir à assurer la victoire à Los Angeles.