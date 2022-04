Rudy Gobert et le Jazz enchaînent tranquillement face au Thunder

Après sa récente série noire de cinq défaites de suite, le Jazz a besoin de retrouver du rythme et de la sérénité avant les playoffs. La réception du Thunder tombait donc à point nommé pour la troupe de l’Utah qui s’est facilement imposé, après avoir notamment réussi son plus gros premier quart de la saison, avec 41 points (137-101).

Bojan Bogdanovic (27 points) et Rudy Gobert (20 points, 10 rebonds) ont été les fers de lance de ce succès tandis que Jaylen Hoard (23 points) a enchaîné un deuxième match de suite au-dessus de la vingtaine pour le Thunder.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le Jazz se rassure un peu. Alors que leur relation est toujours au cœur des débats dans l’Utah, Donovan Mitchell était en civil sur le banc quand Rudy Gobert était sur le parquet. Le pivot tricolore a profité de la venue du Thunder en pleine période d’essais pour se faire plaisir face à une raquette dépeuplée. Le Français finit avec 20 points, 10 rebonds et 2 contres, le tout à 9/9 aux tirs, bien aidé par 27 points en 26 minutes de Bojan Bogdanovic. Le Jazz remporte une cinquième victoire de suite à domicile, la troisième sur ses quatre dernières sorties.

— Une deuxième mi-temps en roue libre. Si Donovan Mitchell était donc au repos, Mike Conley (genou droit) et Royce O’Neale (pouce) étaient aussi préservés sur ce match à peu d’enjeu. Mais, à part pour un retour du Thunder en 2e quart, avec un 13-2 conclu par Jaylen Hoard, le Jazz s’est rendu la tâche facile. Un 16-2 a ainsi conclu le premier quart le plus prolixe offensivement de la saison pour Utah (41 points inscrits) et, grâce à une bonne fin de première mi-temps, le Jazz n’a plus été inquiété tout le reste du match, avec Jordan Clarkson (18 points, 10 passes) et Hassan Whiteside (15 points, 11 rebonds) qui ont assuré les affaires courantes en deuxième lame.

— Le Thunder en plein casting. Côté Thunder, c’est toute la fin de saison qui est en roue libre (encore une fois). Outre Jaylen Hoard qui a encore réussi une belle performance à 23 points, la franchise d’OKC multiplie les essais avec le rookie grec Geogios Kalaitzakis et Zavier Simpson, titulaires hier soir. Melvin Frazier Jr. a lui aussi eu droit à un gros temps de jeu, pas forcément mis à profit avec 8 points malgré 15 tirs tentés.

TOPS/FLOPS

✅ Bojan Bogdanovic. Après un match compliqué dans la victoire en prolongation face à Memphis, Bojan Bogdanovic a retrouvé de la sérénité face à la défense gruyère du Thunder. À 27 points à 7/11 aux tirs, le sniper croate n’a pas eu à forcer son talent, récitant son jeu à la perfection, en tant qu’option n°1 de son équipe.

✅ Rudy Gobert. Sans réelle opposition sous les panneaux, Rudy Gobert a pu gonfler ses stats offensives hier soir. Bien servi pour des finitions sous le cercle, il termine à 9/9 aux tirs pour un double-double très, très propre à 20 points et 10 rebonds.

✅ Jaylen Hoard. En face de Rudy Gobert, un autre Frenchy s’est illustré. Alors que son compatriote Olivier Sarr vient de se faire couper, Jaylen Hoard a encore réussi une belle prestation, avec 23 points à 8/17 aux tirs dont 5/8 à 3-points, plus 5 rebonds et 3 passes.

✅ ⛔ Jared Butler. Le rookie sorti de Baylor a eu droit à 30 minutes de jeu en sortie de banc et il en a profité pour réussir 10 passes décisives (dont 8 en 2e mi-temps) mais il a aussi déchiré aux tirs avec un petit 3/13 dont 1/9 derrière l’arc.

✅ ⛔ Zavier Simpson. Dans le même registre, le petit meneur Zavier Simpson a été lancé dans le cinq majeur du Thunder pour sa deuxième apparition en NBA, et il a aussi été plutôt bon à la création pour ses coéquipiers, avec 11 passes. Mais ça n’a pas été probant aux tirs avec un 2/10 au final…

LA SUITE

Oklahoma City (24-56) : déplacement à Los Angeles face aux Lakers, dans la nuit de vendredi

Utah (48-32) : réception des Suns pour un dernier test avant les playoffs, dans la nuit de vendredi