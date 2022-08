Un match record pour Elie Okobo

Si l’équipe de France a largement dominé l’Italie (100-68), avec une prestation collective de grande qualité, il y a tout de même un homme qui s’est démarqué dans cette belle soirée. C’est Elie Okobo.

Déjà parce qu’il a terminé meilleur marqueur de la partie, avec 18 unités à 6/7 au shoot. Mais aussi parce que c’est son meilleur total en carrière avec les Bleus.

« Il continue de jouer juste », explique Vincent Collet. « Il a eu une grosse réussite à trois-points (4/5) mais ce qui m’intéresse, ce sont ses choix. Du fait des absences, nous avons un déficit dans la création et d’autres doivent prendre le relai. »

Le nouveau joueur de Monaco s’est d’abord illustré en pénétration avant, en seconde mi-temps, de frapper de loin, notamment après des rebonds offensifs récupérés par les Français.

« Je laisse le jeu venir à moi et j’essaye d’être agressif défensivement », déclare l’ancien de l’Asvel. « J’ai pu avoir deux paniers faciles en contre-attaque, on a bien fait circuler la balle sur jeu placé. Derrière, à moi de jouer propre, de laisser le jeu venir à moi, de mettre les shoots ouverts et de faire des choses simples. »

Dans le premier duel avec l’Italie, l’ancien de Phoenix avait inscrit 11 points à 4/6 au tir. Il est donc en pleine confiance et s’impose petit à petit dans le jeu mis en place par son sélectionneur.

« J’ai pris en maturité et en expérience sur les terrains de basket au plus haut niveau. J’arrive à alterner le jeu pour moi et pour les autres. Je fais les efforts défensifs recommandés pour un championnat d’Europe. J’ai des joueurs d’expérience autour de moi et j’apprends tous les jours. J’essaye juste d’apporter un peu de ma patte gauche. »