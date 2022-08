Liz Cambage s’éloigne de la WNBA

Fin juillet, Liz Cambage avait surpris tout le monde en quittant les Sparks de Los Angeles. Trois semaines après, la star australienne va encore plus loin, en annonçant son départ (temporaire) de la WNBA.

Sur son compte Instagram, elle écrit que « jouer pour les Sparks était un rêve devenu réalité » et qu’elle est « désolée d’être partie brusquement ».

« J’ai décidé de me retirer de la ligue pour le moment », ajoute-t-elle. « J’espère que la WNBA fera son travail pour créer des environnements plus sûrs et un système de soutien plus fort pour ses joueuses. Je vais profiter de cette période pour me concentrer sur ma guérison et mon développement personnel, avant de clarifier les rumeurs du passé. Merci à tous mes supporters, ma famille et mes amis pour tout l’amour et la lumière dont vous continuez à m’entourer. »

Comme d’autres joueurs en NBA, Liz Cambage (30 ans) avait publiquement expliqué avoir des problèmes de santé mentale, notamment une dépression contre laquelle elle se bat depuis plusieurs années.