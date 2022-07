Liz Cambage quitte déjà les Sparks

Coup de théâtre en WNBA puisque les Sparks ont annoncé le départ de Liz Cambage, recrutée en février dernier. La franchise de Los Angeles évoque un « divorce contractuel », et ce serait lié à une décision personnelle de l’Australienne, quadruple All-Star sous les couleurs de Dallas et de Las Vegas.

« Nous soutenons et partageons la décision de Liz Cambage de mettre fin à son contrat avec l’organisation« , a déclaré Eric Holoman, directeur associé des Sparks. « Nous souhaitons ce qu’il y a de mieux pour Liz et nous avons convenu de nous séparer à l’amiable. Les Sparks restent enthousiastes quant à leur effectif de base et se concentrent sur leur course vers une place en playoffs en 2022. »

Agée de 30 ans, Cambage tournait à 13.0 points, 6.4 rebonds and 1.6 contre de moyenne. C’est le deuxième départ majeur de la franchise puisque la direction s’était séparée de Derek Fisher, son coach et son GM, après seulement 12 matches.