Stephen Curry et Snoop Dogg financent la rénovation d’un gymnase à Long Beach

Si vous avez déjà eu l’occasion de voir Snoop Dogg jouer au basket, vous avez pu constater que le rappeur californien se débrouille plutôt bien. Dans ses plus jeunes années, c’est au sein d’un gymnase de Long Beach, situé au « Martin Luther King Jr. Park » plus précisément, qu’il a inscrit ses premiers paniers,

« C’est l’endroit où j’ai appris à jouer au basket, à jouer au football, à être actif dans la communauté et à nouer des relations. C’est ici que j’ai appris à rapper, à parler, et à être simplement moi en gros, dans ce parc, juste ici. Revenir et voir les enfants faire des choses différentes, essayer d’être meilleurs que nous l’étions, c’est de ça dont il s’agit », a déclaré le rappeur aujourd’hui âgé de 50 ans.

La semaine passée, il est ainsi revenu en compagnie de Stephen Curry pour célébrer la rénovation de son gymnase de cœur. Grâce à aux efforts communs du rappeur et du quadruple champion NBA, les jeunes basketteurs de Long Beach vont désormais bénéficier d’un complexe flambant neuf.

Place aux jeunes

Les deux compères ont ainsi offert une belle surprise à 70 enfants venus pour ce qu’ils pensaient être le début d’un camp d’entraînement. Ils ont ainsi pu découvrir l’intérieur rénové de l’enceinte, avec les murs habillés de peintures inspirées de super héros et de bandes dessinées réalisées par Damion Scott, dessinateur de « Batman & Robin » et de « Black Panther ».

Cerise sur le gâteau, ils ont ensuite pu rencontrer Stephen Curry et Snoop Dogg, présents pour l’occasion.

« Nous voulons offrir un espace où vous pouvez venir vous amuser et vous perdre dans l’amusement, dans la compétition, investir sur vous-mêmes, et être entourés de nombreux entraîneurs et programmes extraordinaires », a ainsi déclaré Stephen Curry aux enfants présents.

Une fresque murale extérieure invite chaque enfant à trouver le super héros qui est en lui. Un portrait de Martin Luther King Jr. surplombe également le court central.

« Ça m’a époustouflé. C’est magnifique », a ajouté Snoop Dogg. « On s’y sent bien, c’est beau, et c’est quelque chose auquel les enfants peuvent aspirer et dire : ‘Nous avons quelque chose qui nous appartient et nous pouvons venir ici et jouer quand nous en avons envie’ (…). C’est super de pouvoir revenir dans ma communauté et montrer à ces enfants qu’ils peuvent aussi rêver. Ils rêvent d’être comme Steph et rêvent d’être comme moi ».