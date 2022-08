Justin Tillman, ultime invité des Nuggets pour leur training camp

Denver a bouclé son effectif pour son training camp en engageant un 20e et dernier joueur en la personne de Justin Tillman, nous apprend Yahoo Sports, pour accompagner Adonis Adams et Kellan Grady, sous contrats « Exhibit » non garantis.

Après deux années en Europe entre Israël, l’Italie et la Turquie, l’intérieur a brillé cette saison avec les Skyhawks de College Park, équipe de G-League affiliée aux Hawks, tournant à 23.5 points et 11.8 rebonds en moyenne sur 28 matchs.

Grâce à ses belles performances, il a ainsi été nommé dans la All-NBA G-League First Team, puis invité par les Wizards à la Summer League.

Néanmoins, comme les Nuggets ont déjà quinze joueurs sous contrats et deux « two-way contract », il sera difficile pour Tillman de faire sa place là-bas.