Euro 2022 | Frank Ntilikina à son tour forfait pour les Bleus…

À ce rythme, Vincent Collet n’aura pas beaucoup à réfléchir pour faire sa liste de 12 joueurs pour l’Euro 2022.

Car après Victor Wembanyama, Andrew Albicy (qui pourrait toutefois retrouver le groupe France) et Moustapha Fall, c’est désormais Frank Ntilikina qui quitte le groupe et ne pourra pas participer au prochain EuroBasket.

Le meneur de jeu, médaillé d’argent à Tokyo, doit ainsi faire avec des douleurs qui l’empêchent d’être en totale possession de ses moyens physiques et de participer, comme il le souhaite, à la préparation des Bleus.

En accord avec le staff médical et technique, il a été convenu avec le joueur, que la perspective de participation à l’EuroBasket 2022, et aux rencontres de qualifications à la Coupe du Monde 2023, n’était pas envisageable dans ces conditions, notamment au regard de l’intensité de la préparation et des objectifs visés.

Le joueur quittera le groupe samedi depuis Bologne. Il ne participera pas à la rencontre de préparation, ce vendredi soir à Bologne (20h30, beIN Sports 1) contre l’Italie.

Vincent Collet, n’a pas prévu de le remplacer, pour le moment. Le groupe est donc composé de 13 joueurs. Comme annoncé précédemment, Ismaël Kamagate est attendu à Montpellier, comme partenaire d’entraînement.

La pré-sélection de la France

Evan Fournier, Rudy Gobert, (Andrew Albicy), Guerschon Yabusele, Mam Jaiteh, Timothé Luwawu-Cabarrot, Amath M’Baye, Vincent Poirier, Thomas Heurtel, Théo Maledon, Elie Okobo, William Howard, Terry Tarpey, Isaia Cordinier