Le Top 50 des joueurs les mieux payés pour la saison 2022/23

C’est l’été et HoopsRumors s’est donc plongé dans les livres de comptabilité des différentes franchises NBA.

L’occasion de dresser le Top 50 des joueurs qui seront le mieux payés la saison prochaine. C’est Stephen Curry qui est en tête, alors que Golden State place trois autres joueurs (Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green).

Les Lakers n’en placent eux que trois, mais ils sont tous dans le Top 12.

Un seul Français dans le classement, et c’est évidemment Rudy Gobert, à la 11e place, juste devant Anthony Davis.

À noter que HoopsRumors ne fait pas rentrer John Wall dans ce Top 50, même s’il a activé sa « player option » (47 366 760 $) car il a été coupé et que son salaire sera étiré et lui sera donc payé sur trois ans. Cela fait qu’il ne touchera réellement « que » 20 millions de dollars lors de la prochaine campagne.

1. Stephen Curry (Warriors) : 48 070 014 $

2. Russell Westbrook (Lakers) : 47 063 478 $

3. LeBron James (Lakers) : 44 474 988 $

4. Kevin Durant (Nets) : 44 119 845 $

(42 969 845 $ de salaire de base, plus 1 150 000 $ en bonus probables)

5. Bradley Beal (Wizards) : 43 279 250 $

6. Giannis Antetokounmpo (Bucks) : 42 492 492 $ ***

Kawhi Leonard (Clippers) : 42 492 492 $ ***

Paul George (Clippers) : 42 492 492 $

Damian Lillard (Blazers): 42 492 492 $

10. Klay Thompson (Warriors) : 40 600 080 $ ***

11. Rudy Gobert (Timberwolves) : 38 172 414 $

12. Anthony Davis (Lakers) : 37 980 720 $ ***

13. Khris Middleton (Bucks): 37 948 276 $

14. Jimmy Butler (Heat) : 37 653 300 $ ***

15. Tobias Harris (Sixers) : 37 633 050 $ *

16. Luka Doncic (Mavericks) : 37 096 500 $

Zach LaVine (Bulls) : 37 096 500 $

Trae Young (Hawks) : 37 096 500 $

19. Kyrie Irving (Nets) : 36 934 550 $ ***

(36 503 300 $ de salaire de base, plus 431 250 $ en bonus probables et 718 750 $ en bonus peu probables)

20. Pascal Siakam (Raptors) : 35 448 672 $

Ben Simmons (Nets) : 35 448 672 $

22. Karl-Anthony Towns (Timberwolves) : 33 833 400 $ ***

Devin Booker (Suns) : 33 833 400 $

Kristaps Porzingis (Wizards) : 33 833 400 $

25. Jrue Holiday (Bucks) : 33 665 040 $

(32 544 000 $ de salaire de base, plus 1 121 040 $ en bonus probables et 4 752 000 $ en bonus peu probables)

26. Joel Embiid (Sixers) : 33 616 770 $

Andrew Wiggins (Warriors) : 33 616 770 $

28. CJ McCollum (Pelicans) : 33 333 333 $

29. Nikola Jokic (Nuggets) : 33 047 803 $

(32 478 837 $ de salaire de base, plus 568 966 $ en bonus probables et 568 966 en bonus peu probables)

30. James Harden (Sixers) : 33 000 000 $ ***

31. Brandon Ingram (Pelicans) : 31 650 600 $

Jamal Murray (Nuggets) : 31 650 600 $

33. D’Angelo Russell (Timberwolves) : 31 377 750 $

34. Deandre Ayton (Suns) : 30 913 750 $

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder): 30 913 750 $

Michael Porter Jr. (Nuggets): 30 913 750 $

Donovan Mitchell (Jazz) : 30 351 780 $ ***

Jayson Tatum, (Celtics) : 30 351 780 $ ***

Bam Adebayo (Heat) : 30 351 780 $

De’Aaron Fox (Kings) : 30 351 780 $

41. Gordon Hayward (Hornets) : 30 075 000 $ ***

42. Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) : 28 946 605 $

43. Kevin Love (Cavaliers) : 28 942 830 $

44. Jaylen Brown (Celtics) : 28 741 071 $

(26 669 643 de salaire de base, plus 2 071 428 en bonus probables, et 1 035 714 en bonus peu probables)

45. Chris Paul (Suns) : 28 400 000 $

46. Kyle Lowry (Heat) : 28 333 334 $

47. Jalen Brunson (Knicks) : 27 733 332 $ **

48. DeMar DeRozan (Bulls) : 27 300 000 $

49. Al Horford (Celtics): 26 500 000 $

50. Draymond Green (Warriors) : 25 806 468 $ ***

*** salaire augmenté de 15% en cas d’échange

** salaire augmenté de 10% en cas d’échange

* salaire augmenté de 5% en cas d’échange