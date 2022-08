Un trio pour fêter les 25 ans de la Jordan Jumpman Pro

« Jordan Brand » ne fait pas les choses à moitié pour les 25 ans de la « Jumpman Pro », pas forcément le modèle le plus emblématique mais au design et aux caractéristiques plutôt « passe-partout ».

Après avoir présenté une première version « Chicago » à dominante blanche, la marque au « Jumpman » est de retour avec trois coloris. On trouve un nouveau coloris Chicago avec davantage de noir cette fois, complétée par du blanc et des touches de rouge, un coloris « Taxi » similaire, avec les finitions en doré pour remplacer le rouge, et une « Jumpman Pro » aux tons bordeaux et blanc.

Ne reste plus qu’à connaître la date de sortie et le coloris de cette « Jumpman Pro ».

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan Luka 1 Quai 54, Conçue pour le numéro 77 et destinée à tous les athlètes en quête de vitesse et d’efficacité, la première chaussure de Doncic est à la hauteur de vos attentes. Livraison et retour offert.