Jordan Brand fête les 25 ans de la « Jumpman Pro »

C’est le retour de la Jordan Jumpman Pro ! Modèle rare et donc précieux, celle-ci est sortie en 1997 et fête donc ces 25 ans en 2022. L’occasion de marquer le coup avec la sortie de ce nouveau coloris « Chicago ».

La tige principalement blanche fait ressortir le logo Jumpman sur le haut de la paire, la languette et le talon. L’intérieur du col et de la languette ainsi que la semelle extérieure en rouge complètent l’ensemble. On ne connaît pour l’heure ni son prix ni sa date de sortie.











(Via SneakerNews)

