Kevin Huerter pense aux playoffs avec les Kings

Surpris d’être transféré à Sacramento, Kevin Huerter sait qu’il ne débarque pas dans une franchise à succès. L’équipe est certes ambitieuse cet été, comme chaque année, mais saison après saison, la même déception se produit inlassablement.

Les Kings n’ont plus connu les playoffs depuis 2006, Kevin Huerter avait alors huit ans… Surtout, lui a déjà connu les batailles de printemps avec les Hawks, en 2021 et 2022. C’est ce qu’il peut apporter à cette formation.

« J’ai l’impression d’avoir traversé pas mal de choses, j’ai cette expérience », explique-t-il dans un entretien au site de la franchise. « Mes deux premières années à Atlanta, on était mauvais, on ne gagnait pas. On essayait de gagner, avec un groupe très jeune. Puis, ma troisième année, on va loin en playoffs. Et enfin, la saison passée, malgré les attentes, on ne confirme pas. Donc j’ai un peu tout vu. »

Comme Keegan Murray l’exprimait pendant la Summer League, l’arrière est conscient que c’est le grand sujet qui obsède les Kings depuis quelques temps.

« C’est véritablement la première chose que j’aie entendue quand je suis arrivé ici : les longues années sans playoffs. Et à quel point tout le monde a faim de les retrouver. Des dirigeants au staff, en passant par les joueurs. »

Sur un plan personnel, dans ce nouveau groupe, Kevin Huerter espère apporter son shoot extérieur et son 38% de réussite à 3-pts en carrière.

« Je veux avant tout écarter le jeu. En faisant cela, je vais donner des espaces à De’Aaron Fox, Domantas Sabonis ou Harrison Barnes, afin qu’ils puissent jouer. On a un très bon groupe et je pense que je colle avec tout le monde. »