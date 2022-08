Défendre sur Kobe Bryant et LeBron James, par Tayshaun Prince

Ce mercredi 10 août 2022, cela fera 14 ans jour pour jour que la « Redeem Team » lançait sa campagne olympique à Pékin. Outre Kobe Bryant, LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony ou encore Dwight Howard, on pouvait retrouver dans l’effectif américain un certain Tayshaun Prince.

Autant dire que l’ancien ailier des Pistons est assez bien placé, quand il s’agit de donner son avis sur la façon de défendre sur le duo Bryant — James. D’une part, compte tenu de ses nombreux affrontements avec le « Black Mamba » (29 au total) et le « King » (57 au total), en saison régulière et en playoffs. D’autre part, par rapport aux ses bonnes prédispositions défensives, symbolisées par ses quatre sélections dans une « All-Defensive Team ».

« Avec Kobe, le sentiment était que vous deviez vous assurer de ne pas le laisser atteindre ses positions préférentielles, car c’était une question de rythme. Il ne fallait surtout pas le laisser faire. Il allait être physique avec vous et il allait essayer de vous épuiser pendant trois quarts-temps, pour qu’une fois le quatrième quart-temps arrivé, il puisse accéder à ses positions préférentielles afin que tout soit facile », détaille d’abord l’ex-soldat de Detroit. « Avec LeBron, c’était plus une question de lutter avec 150 pick-and-rolls pendant tout le match. C’était pick-and-roll après pick-and-roll après pick-and-roll. Donc il s’agissait de deux choses différentes. »

L’épuisant Kobe et le physique LeBron

Certes réputé pour ses qualités défensives tout au long de sa carrière (2002-2016), Tayshaun Prince en a pourtant bavé de ce côté du parquet contre le duo Kobe Bryant — LeBron James. Et, ce, malgré une préparation bien rodée.

« Quand vous défendez sur ces gars-là, le coach vous donne un scouting report », précise à ce propos le champion NBA 2004. « Donc vous vous y fiez mais, en même temps, comme vous êtes un bon défenseur, vous vous dites : ‘Ok, je vais utiliser certaines choses, mais je vais aussi utiliser mes capacités naturelles, celles que Dieu m’a donné. Donc oui coach, je vais utiliser une partie de ce que vous m’avez donné, mais je ne vais pas tout utiliser’. »

Puis Tayshaun Prince d’ajouter ensuite, au sujet de ses différents duels avec le « Black Mamba » ou le « King », et de ce qu’il mettait en place pour ne pas (trop) se faire marcher dessus.

« Avec Kobe, je me disais : ‘Il mesure 1m98 et je mesure 2m06, donc je vais utiliser ma taille. Il va commencer à tenter ses fadeaways et, si je peux juste rester proche de lui, rester sur mes appuis, sauter et le contester correctement, alors je vais le gêner un peu’ », explique dans un premier temps le Californien de naissance. « Avec LeBron, c’était plus une histoire de physique. Vous savez, il va te bousculer, t’enfoncer jusqu’au cercle et être super physique avec toi. Donc le truc avec lui, c’est de ne jamais se retrouver sur le côté, mais de toujours rester face à lui. Dès que tu te retrouves sur le côté, c’est terminé. »