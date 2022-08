Jordan Clarkson imperméable aux rumeurs

Avec son statut de feu follet en sortie de banc, Jordan Clarkson attire forcément les convoitises. Cette année plus que d’habitude au regard de la situation de transition que vit le Jazz suite au transfert de Rudy Gobert.

À l’occasion de la présence à l’un de ses camps organisés durant l’intersaison, le meilleur 6e homme de l’année 2021 a pu clarifier sa situation personnelle et partager son état d’esprit.

« Je suis détendu. Je suis toujours comme ça, de bonne humeur. Mes sensations sont toujours bonnes. Ça ne bouge pas. C’est ma neuvième année dans la ligue. Je sais comment fonctionne le business du basket », a-t-il déclaré.

Enhardi par sa rencontre avec son nouveau coach

Il a également précisé avoir pu rencontrer le nouveau coach, Will Hardy, ce week-end à Salt Lake City. Et le courant est visiblement bien passé.

« Je ne suis pas très doué pour envoyer des textos ou appeler les gens, alors c’était vraiment cool d’être avec lui aujourd’hui et de pouvoir briser la glace. Il est juste. Je l’aime beaucoup ».

À l’aube de sa quatrième saison sous les couleurs du Jazz, Jordan Clarkson en a également profité pour réaffirmer son attachement à cette équipe et son envie de poursuivre l’aventure. Même si l’avenir est encore un peu flou.

« Est-ce que je suis heureux à Utah ? Oui. Est-ce que j’aime mes coéquipiers ? Oui. J’ai rencontré le nouvel entraîneur et je l’apprécie. Tout ça fait partie d’un tout. Mais ma préparation ne change jamais. Je vais me réveiller chaque matin , être moi-même et faire ce que je sais faire. Tout va bien », a-t-il conclu.