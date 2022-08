Covid : les joueurs non-vaccinés ne pourront toujours pas jouer à Toronto la saison prochaine

Alors que la NBA va encore assouplir ses règles par rapport au Covid-19 et que la fin de la vaccination obligatoire est envisagée pour la saison prochaine, on apprend que le règlement en vigueur interdisant à tout joueur non-vacciné de se rendre à Toronto va lui être maintenu.

C’est via à un mémo distribué aux 30 franchises de la ligue qu’ESPN a notamment pu confirmer l’information, les règles vaccinales imposées pour traverser la frontière entre les Etats-Unis et le Canada n’ayant pas évolué.

Il est également précisé que les joueurs concernés devront être listés comme « Out – Health and Safety Protocols » et qu’ils perdront leur salaire correspondant à ce match manqué.

Lors du premier tour des derniers playoffs, entre Toronto et Philadelphie, Matisse Thybulle n’avait ainsi pas pu participer aux Game 3, 4 et 6 à la Scotiabank Arena en raison de son schéma vaccinal incomplet.