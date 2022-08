WNBA | Un dernier match à Seattle inoubliable pour Sue Bird

Les fans ne voulaient pas manquer ça. Dimanche, Sue Bird disputait le dernier match en saison régulière de sa légendaire carrière à Seattle.

Ce sont donc 18 000 personnes qui sont venues garnir la Climate Pledge Arena, un record pour la franchise, pour assister à cette rencontre face aux Las Vegas Aces.

Évidemment, les Seattle Storm avaient mis les petits plats dans les grands avec une vidéo d’hommage avant le match, la présence de la famille de la joueuse et énormément de spectateurs avec des maillots de la meneuse de jeu.

Seule ombre à ce beau tableau : une défaite (81-89). « Je ne vais pas mentir, ça m’ennuie un peu d’avoir perdu mon dernier match ici », a commenté la joueuse, en parlant au public après la partie. « Mais ça me va, car j’ai perdu mon premier match aussi. En dehors du résultat du match, ce fut un merveilleux après-midi pour moi. »

Pour rappel, Sue Bird, qui est restée fidèle à Seattle pendant ses 19 saisons, c’est un palmarès cinq étoiles : quatre titres WNBA (2004, 2010, 2018 et 2020), deux titres NCAA (2000, 2002) et même cinq Euroleague (2007, 2008, 2009, 2010, 2013). Elle possède aussi les records de minutes, matches, passes décisives et de participations au All-Star Game dans l’histoire de la WNBA.

Comme les Storm sont qualifiés pour les playoffs, la quintuple championne olympique avec Team USA aura une nouvelle occasion de voir une ultime fois ce public, avant de prendre sa retraite, comme annoncé en juin.