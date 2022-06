WNBA | Sue Bird prendra sa retraite en fin de saison

La saison WNBA est lancée depuis presque un mois et son actualité est centrée sur la situation de Brittney Griner, toujours détenue en Russie et soutenue par la WNBA. Pendant quelques heures, c’est une autre membre des 25 meilleures joueuses de l’histoire de la ligue qui va faire parler : Sue Bird.

La meneuse de jeu du Seattle Storm vient d’annoncer sa retraite, sur son compte Twitter avec deux photos d’elle, à l’issue de la saison. « J’ai décidé que ce serait ma dernière année. J’ai aimé chaque minute et je vais continuer ainsi. Je vais donc jouer ma dernière saison comme cette petite fille a joué sa première. »

Sue Bird (41 ans), qui dispute actuellement sa 19e saison, un record en WNBA, est une véritable légende du basket féminin avec un palmarès interminable. D’abord en club avec quatre titres WNBA (2004, 2010, 2018 et 2020), deux titres NCAA (2000, 2002) et même cinq Euroleague (2007, 2008, 2009, 2010, 2013).

Aucune joueuse n’a disputé autant de minutes et de matches, participé à autant de All-Star Game (12) ni délivré autant de passes décisives dans l’histoire de la WNBA que Sue Bird, toujours fidèle au Seattle Storm.

En sélection, avec Team USA, elle a remporté cinq fois les Jeux olympiques (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) et quatre fois la Coupe du monde (2002, 2010, 2014, 2018). Elle fut même porte-drapeau des États-Unis à Tokyo.

I’ve decided this will be my final year. I have loved every single minute, and still do, so gonna play my last year, just like this little girl played her first ☺️ #TheFinalYear @seattlestorm pic.twitter.com/Uo2YqCCKUD

