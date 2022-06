La détention provisoire de Brittney Griner prolongée jusqu’en juillet en Russie

Malgré un soutien de plus en plus visible en NBA et WNBA, la situation de Brittney Griner n’évolue toujours pas. L’agence de presse russe TASS indique d’ailleurs que sa détention provisoire a encore une fois été prolongée.

Arrêtée en février à l’aéroport de Moscou, lors de son retour des États-Unis, en possession d’huile de cannabis, Brittney Griner ne sera en effet pas jugée avant le 2 juillet, au mieux. La justice russe explique avoir prolongé la détention de la basketteuse pour 18 jours supplémentaires, « à la demande des enquêteurs ».

La possession d’huile de cannabis étant illégale en Russie, la double championne olympique risque entre cinq et dix ans de prison pour « transport de drogue ».

Pour les autorités américaines, les reports successifs du procès de Brittney Griner sont un moyen de pression politique, alors que les médias russes évoquent l’idée d’échanger la joueuse du Phoenix Mercury avec un prisonnier russe détenu aux Etats-Unis. Peut-être Viktor Bout, un marchand d’armes qui a inspiré le film « Lord of War ».