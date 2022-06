Les Celtics s’affichent avec un message de soutien à Brittney Griner

« Je dirais seulement que nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement américain et des experts extérieurs pour essayer d’accélérer sa libération de toutes les manières possibles. Il est certain que nous sommes de tout cœur avec elle et sa famille, et nous sommes tout aussi impatients de la voir revenir saine et sauve ».

Deux jours après la déclaration d’Adam Silver, les Celtics ont à leur tour affiché leur soutien à Brittney Griner, l’une des stars mondiales du basket féminin, retenue en Russie depuis le début du conflit avec l’Ukraine après avoir été arrêtée à la douane de l’aéroport de Moscou, en possession d’huile de cannabis dans ses bagages.

Plusieurs joueurs de Boston ont en effet porté un tee-shirt portant l’inscription « We are « BG » (« Nous sommes Brittney Griner ») à leur arrivée avant leur séance d’entraînement de samedi, et un QR Code renvoyant sur la pétition en ligne pour la soutenir.

« C’est extrêmement difficile d’imaginer ce qu’elle traverse », a déclaré Jayson Tatum. « Je sais que tout le monde le voit et peut le ressentir, et évidemment nous sommes tous unis pour essayer de la ramener à sa famille ».

La même démarche pourrait se renouveler au cours de la finale. Vice-président du syndicat des joueurs qui a participé à l’opération en collaboration avec le syndicat des joueuses de la WNBA, Jaylen Brown a pour sa part mis en avant l’engagement de ses coéquipiers pour une cause qui leur tenait à cœur. En espérant que le retentissement soit le plus fort possible.

« Nous avons pensé que c’était une bonne idée d’utiliser notre disponibilité et nos réseaux pour attirer l’attention sur certains sujets », a-t-il souligné Jaylen Brown. « Je suis toujours en faveur de cela. En tant que sportif, nous ne sommes pas là uniquement pour vous divertir. Nous avons aussi une voix à faire entendre. J’apprécie et j’applaudis toujours les athlètes, les artistes, mes coéquipiers qui ont l’intention de faire faire bouger les choses. Je ne sais pas si nous allons le porter pour la suite, mais aujourd’hui était un bon jour pour attirer l’attention sur un sujet qui était important ».