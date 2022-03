L’inquiétude grandit aux États-Unis pour Brittney Griner, la star du Phoenix Mercury arrêtée en février par la douane russe, à l’aéroport de Moscou, avec de l’huile de cannabis dans des cartouches de cigarette électronique.

L’intérieure de 31 ans, qui joue à Ekaterinbourg depuis 2015, se retrouve ainsi dans une situation très délicate. Son arrestation et son placement en garde à vue, avant un futur procès pour des faits de « transport de drogue » qui lui fait risquer jusqu’à 10 ans de prison, ont ainsi eu lieu il y a quelques semaines. Même si on ne sait pas exactement quand, c’était avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et ses conséquences diplomatiques.

En temps « normal », l’affaire n’aurait sans doute pas été trop grave pour Brittney Griner mais avec la situation internationale qui a suivi, elle risque de se retrouver au centre d’un jeu politique qui la dépasse.

Selon un membre de la commission des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis, interrogé par CNN, « il sera très difficile » de faire sortir Brittney Griner de Russie. « Nos relations diplomatiques avec la Russie sont inexistantes pour le moment », a détaillé le représentant démocrate de Californie, John Garamendi, au sujet de la situation de la championne WNBA 2014. « Peut-être qu’au cours des négociations qui peuvent avoir lieu, elle pourrait être en mesure d’être l’une des solutions. Je ne sais pas. »

Pour les proches de la basketteuse, la crainte est qu’elle devienne « un pion politique » pour Vladimir Poutine en tant que célébrité américaine, noire, homosexuelle et accusée de « transport de drogue ».

Les élus noirs du Congrès ont d’ailleurs rencontrer le président Joe Biden lundi pour évoquer l’affaire.

« La meilleure nouvelle que nous ayons reçue aujourd’hui est qu’ils sont au courant et que son cas est à l’ordre du jour », a déclaré la représentante Sheila Jackson Lee, qui représente Houston, la ville natale de Brittney Griner. « Nous sommes au courant pour Britney Griner, et nous savons que nous devons avancer sur sa situation. »