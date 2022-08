Kent Bazemore de retour aux Kings ?

Qu’elles semblent lointaines, les « belles » années de Kent Bazemore en NBA, principalement à Atlanta, de 2014 à 2019. Les trois dernières années de sa carrière ont désormais fait de lui un « journeyman » puisqu’il a connu quatre franchises où son impact a progressivement diminué, jusqu’à son dernier passage sans relief aux Lakers.

À 33 ans, Kent Bazemore va toutefois essayer de rester en NBA et en Californie plus précisément, du côté de Sacramento, où Shams Charania l’a annoncé signataire d’un contrat d’un an.

Reste à connaître les contours de cet accord qui pourrait être, comme pour Matthew Dellavedova, une simple invitation au « training camp » des Kings, avec un dernier spot dans l’effectif de Mike Brown en ligne de mire.