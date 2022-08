Le contrat de Matthew Dellavedova aux Kings n’est pas encore garanti

On en sait un peu plus sur le type d’engagement qui va lier Sacramento à Matthew Dellavedova, de retour en NBA à bientôt 32 ans après une bonne saison au Melbourne United (NBL). Et comme on pouvait s’y attendre, le contrat d’un an initialement annoncé est encore loin d’être garanti.

Le meneur devra bel et bien gagner sa place lors du prochain « training camp » pour espérer poursuivre l’aventure. À l’issue de celui-ci, le 1er octobre prochain pour être précis, la franchise californienne aura à trancher : soit le couper, soit le conserver en lui versant un premier chèque de 250 000 dollars.

Si l’international australien est à la hauteur des attentes de sa franchise et fait toujours partie du roster de Mike Brown à la date du 7 janvier, il percevra alors le restant des 2.6 millions correspondant à son année de contrat.

Au sein d’un roster plutôt pauvre en expérience, Matthew Dellavedova aura une carte à jouer derrière De’Aaron Fox et Davion Mitchell, en plus de bien connaître Mike Brown, pour lequel il a déjà joué en 2013/14 à Cleveland. Pour l’ancien pivot Andrew Bogut, qui connaît bien les deux hommes, Matthew Dellavedova a de quoi être confiant.

« Mike Brown l’adore. J’ai le sentiment qu’ils pourraient l’intégrer à l’équipe », a-t-il récemment déclaré. « Ils ont besoin de quelqu’un qui est un pro tous les jours. Harrison Barnes est ce gars-là, mais ça aiderait d’avoir un autre gars comme ça dans le vestiaire avec les jeunes ».