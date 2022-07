Les Kings offrent une chance à Matthew Dellavedova

À bientôt 32 ans et après une saison pleine avec Melbourne United (NBL), Matthew Dellavedova se voit offrir une opportunité de retourner en NBA.

Ce sera à Sacramento, où il s’est engagé pour un an. On ne sait pas encore à quel degré son contrat est garanti, mais l’international australien est d’ores et déjà assuré de participer au prochain camp d’entraînement des Kings.

Il retrouvera Mike Brown, nouvellement nommé entraîneur principal et qu’il avait côtoyé lors de la saison 2013/14 à Cleveland, et il aura pour mission de gratter du temps de jeu à Davion Mitchell derrière De’Aaron Fox au poste 1.

On n’a plus vu « Delly » en NBA depuis la saison 2020/21. Il n’avait joué que 13 matches en raison de complications liées à une commotion cérébrale et une appendicite. Mais après une saison complète en NBL avec Melbourne, le meneur était déterminé à revenir en NBA. Il l’avait expliqué au moment de s’engager avec l’United, en août 2021.

« La fin de mon aventure en NBA n’est certainement pas encore arrivée. Cette saison, je suis à fond avec United et je suis excité pour l’année là-bas, mais mon objectif est de revenir en NBA », avait-il déclaré, ajoutant qu’il avait eu quelques discussions avec des franchises NBA mais rien de concret. « A l’étranger, il y avait des offres assez importantes, mais j’ai toujours voulu revenir et jouer ici ».

Cette signature met sans doute fin à la piste Quinn Cook, également sur les tablettes des Kings.