Tyler Dorsey veut profiter de l’Euro aux côtés de Giannis Antetokounmpo pour se montrer

Le mantra de Tyler Dorsey ? Prendre les choses « année par année » et voir « ce qui se passe ». L’an prochain, l’ancien arrière de l’Olympiakos verra ce qu’il en sera à Dallas, où il a signé un « two-way contract ». Une étape importante l’attend avant cela, s’il est bien retenu dans la sélection finale : l’Euro de septembre avec la Grèce.

L’arrière drafté en 2017 (41e choix des Hawks) a en effet la particularité d’avoir été naturalisé il y a quelques années. Dès 2015, il s’était montré avec la sélection grecque, junior, lors du championnat du monde U19 où il avait brillé avec 16 points de moyenne. Son équipe jeune avait terminé 4e à l’époque.

« J’ai beaucoup à faire, à prouver aux entraîneurs. C’est un travail de tous les jours. Et je le montre tous les jours », affiche aujourd’hui le joueur de 26 ans, qui a préféré retenter l’aventure NBA alors que l’Olympiacos et Fenerbahce étaient encore intéressés par ses services. Le Fener dont le coach n’est autre que le sélectionneur national, Dimitris Itoudis.

« Il connaît bien mon jeu. L’alchimie entre nous est excellente. C’est un grand entraîneur. […] J’essaie d’acquérir des connaissances de partout. L’opportunité d’être entraîné par lui est formidable. Fenerbahçe était certainement une option. Cela aurait pu arriver. Mais la NBA a un peu ouvert la porte et Dallas a saisi l’opportunité de me proposer (ce contrat) et je n’allais pas la refuser. »

Apprendre de Giannis

En plus du coach, il va pouvoir profiter de l’exposition liée à son coéquipier Giannis Antetokounmpo, l’une des superstars de cette compétition avec Luka Doncic et Nikola Jokic.

« C’est formidable d’avoir l’opportunité de jouer avec un grand joueur comme lui et apprendre de lui. Tout comme (Kostas) Sloukas, c’est un grand joueur. Je suis impatient d’apprendre à le connaître. Son histoire est merveilleuse. C’est fou de voir où il en est aujourd’hui », poursuit celui pour qui c’est un « honneur » d’enfiler ce maillot.

Et contrairement à son prestigieux coéquipier, qui préfère rester prudent, le natif de Californie se montre optimisme par rapport à l’objectif de médaille. « Ça fait du bien d’être ici, d’avoir le talent qu’on a dans cette équipe et d’avoir la possibilité d’obtenir cette médaille. On veut le faire, c’est l’objectif. C’est un processus, on doit avancer jour après jour. C’est l’objectif mais il n’y a pas de pression. »

Sa pression personnelle est pourtant sans doute un peu plus importante que les autres.