Testé par les Mavericks début juillet, Tyler Dorsey va bel et bien revenir en NBA, mais The Athletic annonce que ce sera dans un premier temps avec un modeste « two-way contract » proposé par les Mavericks. Les places sont chères en NBA, et il n’a pas trouvé mieux que ce contrat qui limitera ses apparitions en NBA.

Âgé de 26 ans, le Gréco-Américain a terminé sa saison sur un titre de champion de Grèce, ainsi que sur une participation au Final Four de l’EuroLeague avec l’Olympiakos. Lui qui tournait à près de 13 points de moyenne sur la scène européenne va revenir en NBA après l’avoir quitté en 2019, au lendemain de son transfert à Memphis.

Drafté par les Hawks en 2017, à la 41e place, l’arrière avait alimenté la rubrique « Faits divers » quelques mois après son arrivée dans la ligue, ce qui avait gâché son année rookie, conclue à plus de 7 points de moyenne.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.