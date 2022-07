Euro 2022 | Les quatre frères Antetokounmpo pré-sélectionnés avec la Grèce

Sauf catastrophe, Giannis Antetokounmpo sera l’une des trois superstars NBA présentes au prochain EuroBasket, avec Luka Doncic et Nikola Jokic.

Comme attendu, le double MVP a effectivement été pré-sélectionné par son sélectionneur Dimitris Itoudis, qui a aussi retenu 22 autres joueurs dans cette première liste, qu’il faudra ensuite réduire à 12.

Aux côtés de Giannis Antetokounmpo, on retrouve également ses trois frères, Thanasis, Kostas et Alex, même s’il serait assez étonnant de tous les voir conservés à l’arrivée.

Le reste de l’effectif comprend quelques jolis noms, bien connus des amateurs de NBA et/ou d’Euroligue. Comme Nick Calathes (ancien des Grizzlies), Kostas Papanikolaou (ancien des Rockets et des Nuggets), Georgios Papagiannis (ancien des Kings et des Blazers), le naturalisé Tyler Dorsey (actuellement aux Mavericks) ou encore Kostas Sloukas.

Autant dire que, sur le papier, la Grèce a clairement les armes pour aller chercher une médaille, au mois de septembre prochain (du 1 au 18). Ce serait d’ailleurs sa première en compétition internationale depuis l’Euro 2009.

Rappelons pour finir que, lors de cet Euro 2022, Giannis Antetokounmpo et les siens se trouveront dans la poule C (à Milan), en compagnie de l’Italie, de la Croatie, de la Grande-Bretagne, de l’Ukraine et de l’Estonie. Un groupe plutôt abordable donc, alors que les quatre premiers du classement se qualifieront ensuite pour la phase à élimination directe (à Berlin).

La pré-sélection complète

— Nick Calathes, Kostas Papanikolaou (Olympiakos), Kostas Sloukas (Olympiakos), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Georgios Papagiannis (Panathinaikos), Thanasis Antetokounmpo (Bucks), Dimitris Agravanis (Olympiakos), Leonidas Kaselakis (Peristeri), Lefteris Bochoridis (Panathinaikos), Kostas Antetokounmpo, Michalis Lountzis (Olympiakos), Tyler Dorsey (Mavericks), Panagiotis Kalaitzakis (Panathinaikos), Dimitris Moraitis (Peristeri), Nikos Chougkaz (Panathinaikos), Kostas Gontikas (Pitesti), Giannis Kouzeloglou (AEK Athènes), Alex Antetokounmpo (Wisconsin Herd), Lefteris Mantzoukas (Panathinaikos), Omiros Netzipoglou (Aris), Giorgos Tanoulis (Promitheas), Ioannis Papapetrou (Partizan).